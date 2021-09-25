25 #وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وفنية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– محلل أول إدارة المخاطر (الرياض).

– محلل إدارة المخاطر (الرياض).

– مساعد ثانٍ عمليات المشتريات (الرياض).

– كبير محللي التطبيقات (الرياض).

– منسق إداري أول (الرياض).

– موظف استقبال (الرياض).

– متابع ثالث (الرياض).

– مقدم طعام (الرياض).

– سكرتير أول (الرياض).

– كاتب (الرياض).

– محلل المعلومات الصحية (الرياض).

– مساعد رئيس تمريض/ جناح جراحة الأطفال (الرياض).

– أخصائي مختبر تقني ثانٍ (الرياض).

– فني أبحاث (الرياض).

– صيدلاني أول (الرياض).

– صيدلاني ثانٍ (الرياض).

– فني مختبر (الرياض).

– ممرض أول (الرياض).

– ممرض ثانٍ (الرياض).

– مساعد ميكانيكي تدفئة تبريد وتكييف (الرياض).

– فني أنظمة حريق ثانٍ (الرياض).

– مساعد إداري ثانٍ (جدة).

– تقني وظائف الأعصاب (جدة).

– مساعد صيدلاني (جدة).

– ممرض أول (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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