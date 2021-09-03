بدأ عدد من الأندية في التفاوض مع البرازيلي باولينيو بعد رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مؤخرًا.

أبرز الأندية المهتمة بضم باولينيو

وأشار موقع Fichajes، إلى أن هناك 3 أندية تتنافس على التعاقد مع باولينيو خلال الفترة المقبلة، وهي؛ غلطة سراي التركي وجالاكسي الأمريكي، بجانب كورينثيانز البرازيلي.

وكان النادي الأهلي قد أعلن مؤخرًا عن فسخ تعاقده مع باولينيو بالتراضي، نظرًا لظروف طارئة، ما أثر على أدائه في الملعب فنيًّا وذهنيًّا خلال الجولات الماضية، وأبدى عدم قدرته على تقديم الإضافة المرجوة منه، وأقامت إدارة الكرة حفل وداع له.

وانضم باولينيو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي هذا الموسم

على الجانب الآخر، فشل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق أي فوز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث حقق 5 تعادلات متتالية، ما أثار غضب جماهيره، ويستعد لمواجهة الفيحاء، في الجولة السادسة “هي لنا دار”.

وقبل مواجهته ضد الفيحاء، مساء يوم غد الخميس، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط، بالتساوي مع الشباب، الحزم والباطن.