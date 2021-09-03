3 أندية تنافس ريال مدريد على ضم هالاند في 2022

المواطن ـ إسلام البشبيشي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد يعمل على ترميم هجومه بالتعاقد مع النجم النرويجي إيرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند الألماني في صيف 2022.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن نادي ريال مدريد الإسباني سيدخل في صراع مع ثلاثة أندية أخرى للحصول على توقيع هالاند، الذي سينخفض بند الشرط الجزائي في عقده مع دورتموند عند 75 مليون يورو بنهاية الموسم الجاري.

ريال مدريد ينافس ناديين إنجليزيين وناديًا فرنسيًا:

وأفادت الصحيفة البريطانية، بأن هناك عدة أندية ستطرق أبواب النادي الألماني بقوة للحصول على خدمات هالاند في الصيف المقبل، وعلى رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة في تقريرها؛ على أن نادي تشيلسي الإنجليزي أيضًا سيسعى هو الآخر للتعاقد مع هالاند في الصيف المقبل، بجانب ظهور رغبة باريس سان جيرمان الفرنسي في استقدامه لترميم الفريق بشكل أقوى.

وأشارت الصحيفة نفسها؛ إلى أن الفريق الباريسي حاول هو ونظيره اللندني بالفعل التعاقد مع هالاند هذا الصيف، لكن دورتموند رفض فكرة التخلي عن خدمات اللاعب في الموسم الجاري.

وأوضحت ديلي ميل أن اليونايتد يملك قوة مالية كبيرة للتعاقد مع هالاند ليكون صفقة قوية للفريق في موسم 2022 -2023.

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