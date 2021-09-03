3 أيام تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة الـ 46

المواطن - الرياض

لم يعد يفصلنا سوى 3 أيام فقط على إيداع الدعم في حسابات مستفيدي برنامج حساب المواطن للدفعة الـ 46 لشهر سبتمبر، لمن استوفى شروط الأهلية والاستحقاق.

ويتم عادة صرف الدعم في حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم صرف الدعم أو تأخيره يوم واحد فقط إذا وافق يوم الصرف إجازة رسمية في البلاد.

موعد صرف الدفعة الـ 46:

ومن المقرر أن يتم صرف الدعم في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس 9 سبتمبر الجاري، حيث يوافق يوم الصرف إجازة رسمية وهو يوم الجمعة 10 سبتمبر.

صدور نتائج الأهلية

وقبل أيام، أعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدفعة 46 التي سيتم صرفها في شهر سبتمبر المقبل داعيًا المستفيدين المسجلين إلى الاستعلام عن الأهلية عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وبموجب نتائج الأهلية يتم صرف الدعم للمستفيدين ويحق لمن لم تشمله نتائج الأهلية التقدم بالاعتراض على ذلك اعتبارًا من اليوم الخامس لإيداع الدعم ولمدة 90 يومًا.

يذكر أن إجمالي إيداعات برنامج حساب المواطن منذ انطلاقته حتى الدفعة الخامسة والأربعين لشهر أغسطس بلغ أكثر من 100 مليار ريال سعودي للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

فيما بلغ مجموع التعويضات عن الدفعات السابقة أكثر من 833 مليون ريال سعودي حتى هذه الدفعة.

متوسط دعم الأسرة الواحدة:

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن متوسط دعم الأسرة الواحدة أكثر من 989 ريالًا سعوديًّا لكل أسرة مستفيدة، وبلغ متوسط دعم الفرد المستقل 394 ريالًا سعوديًّا على مدى السنوات الماضية، وقدم البرنامج أكثر من 23 مليون خدمة تشغيلية على جميع منصاته المتمثلة في صوتك مسموع ومركز الاتصال وحساب خدمة المستفيدين والحساب الرسمي للبرنامج وحساب المتحدث الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، بالإضافة لمراجعة وتدقيق المستندات التي تم التحقق منها والطلبات التقنية والاعتراضات، فيما تخطت أرقام البيانات التبادلية مع شركاء البرنامج أكثر من 9 مليارات عملية.

وأشار القحطاني إلى أن مبلغ دفعة شهر أغسطس بلغ أكثر من 1.9 مليار ريال سعودي، فيما بلغت التعويضات حوالي 10.5 مليون ريال، مبينًا أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في دفعة شهر أغسطس، وبلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 93% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 164 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين، وأشار إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلون 57%، موضحًا أن 85% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

شروط الأهلية والاستحقاق:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ويمكن استعلام حساب المواطن برقم الهوية ومعرفة حالة الدعم المستحق من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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