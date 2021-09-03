3 خطوات لحماية حسابات الخدمات الإلكترونية

المواطن - الرياض

حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، جميع المستخدمين الذين لديهم حسابات خدمات إلكترونية، من التعرض للاختراق، مقدمًا العديد من القواعد الإرشادية في هذا الشأن.

وشارك الأمن السيبراني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إنفوجراف وجه من خلال نصائح هامة لحماية حسابات عملاء الخدمات الإلكترونية وجاء فيه ما يلي:

حماية الحسابات الإلكترونية:

وأشار مركز الأمن السيبراني، إلى ضرورة وأهمية القيام بتأمين الحسابات الشخصية للخدمات الإلكترونية، بخاصة في ظل انتشار محاولات المخترقين لسرقة حسابات المستخدمين واستغلالها بطرق غير نظامية.

خطوات الحماية:

وأوضح المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، إلى أنه يمكن للمستخدمين حماية وتأمين حساباتهم الإلكترونية، من خلال القيام باتباع الخطوات التالية:

– التأكد من صحة الروابط قبل الضغط عليها، حيث إنه يمكن للمخترق تغيير أو إضافة بعض الحروف في الرابط التي لا يمكن أن ينتبه لها المستخدم.

– عدم إدخال معلومات الحساب الشخصي في أي موقع أو خدمة أو تطبيق قبل التأكد من موثوقيته، مهما بدا متشابهًا للخدمة الأمنية.

– عدم مشاركة رمز التحقق المرتبط برقم الجوال مطلقًا.

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