أكد المحامي أحمد المحيميد، أن واقعة مشهد التحرش بالطفلة في اليوم الوطني، تعد خروجًا عن الفطرة ولهذا السبب لقيت انتشارًا واسعًا، موضحًا أن كلمة “تم القبض على الفاعل” تجعله يشعر بالفخر.

فيديو | المحامي أحمد المحيميد: المتحرش بالطفلة في #اليوم_الوطني تنتظره ثلاث عقوبات مشددة و #تم_القبض جملة تجعلني أشعر بالفخر#الراصد pic.twitter.com/oLd5PXegKF — الراصد (@alraasd) September 26, 2021

عقوبات:

وقال المحيميد خلال تصريحات إلى برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، اليوم الأحد: إن الواقعة المتداولة، لا ينطبق عليها عقوبة قانونية فقط للمتحرش بل يضاف إلى ذلك عقوبتان أيضًا شرعية وأخلاقية.

سجن وغرامة:

ولفت إلى أن العقوبات تتضاعف في حالة إذا كان المجني عليه طفلًا أو من ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن العقوبة وفق نظام مكافحة التحرش تصل إلى السجن سنتين و100 ألف ريال غرامة، وأنه في حال كان هناك إصرار وتعمد إيذاء الطفل فإنها تصل إلى 3 سنوات و500 ألف ريال.