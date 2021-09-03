كشفت لجنة الانضباط والأخلاق بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تغريم نادي الاتحاد 42 ألفًا و500 ريال؛ بسبب قيام جماهير العميد بإلقاء 3 علب مياه باتجاه أرض الملعب في مباراة التعاون الأخيرة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العميد مهدد بالحرمان من جماهيره:

وأضافت اللجنة في قرارها أنها ألزمت العميد بخوض مباراة على أرضه وبدون جماهيره في حال تكرار المخالفة خلال 6 أشهر.

الاتحاد في الصدارة:

ويحتل العميد صدارة دوري المحترفين السعودي برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.

وفي وقت سابق، نال العميد مليون ريال كمكافأة من وزارة الرياضة، وذلك وفقًا لإستراتيجية دعم الأندية للموسم الرياضي الحالي بعد الحضور الجماهيري الكبير للعميد في مباراة التعاون.

وحضر أكثر من 34 ألف مشجع لمتابعة مباراة العميد ضد التعاون التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.