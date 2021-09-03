3 مقاطع صادمة توثق اقتحام مركبة مسرعة تقودها امرأة لفرع STC الرياض

المواطن - الرياض

وثق عدد من مقاطع الفيديو المتداولة لحظة اقتحام امرأة تقود مركبة لأحد مراكز STC في العاصمة السعودية الرياض.

تفاصيل حادث اقتحام فرع STC

وأظهرت 3 مقاطع فيديو وثقتها كاميرات المراقبة من زوايا مختلفة اقتحام المركبة للفرع فيما كان عدد من الموظفين يقدمون خدماتهم لبعض العملاء.

وأصيب الجميع بالدهشة من السرعة التي دخلت بها المركبة إلى الفرع حيث تسببت في دمار كبير للواجهة والأثاث ووقوع بعض الإصابات لم يرد عنها تفاصيل حتى الآن.

ويتضح من تاريخ المقاطع أن الحادثة وقعت يوم أمس 20 سبتمبر عند الساعة 12.50 ظهرًا.

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