3 مواجهات مثيرة غدًا في افتتاح الجولة الثانية لدوري يلو

المواطن ـ إسلام البشبيشي

تبدأ منافسات الجولة الثانية من دوري “يلو” لأندية الدرجة الأولى، غدًا الاثنين، بـ3 مواجهات قوية، في 3 مدن مختلفة، على أن تستكمل مباريات الجولة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأصبح هذا الموسم الأول الذي يحمل التسمية الجديدة بـ دوري يلو.

الخلود VS العدالة:

البداية ستكون باستضافة نادي الخلود، نظيره العدالة على ملعب نادي الحزم في محافظة الرس، وذلك في تمام الساعة 6:50م بتوقيت مكة المكرمة، ويدخل فريق الخلود اللقاء وهو في المرتبة الأخيرة في سلم ترتيب دوري “يلو” لأندية الدرجة الأولى، وبدون نقاط بعد أن خسر مواجهة الجولة الأولى من هجر برباعية نظيفة، بينما يدخل العدالة المواجهة وفي رصيده ثلاث نقاط إثر انتصاره في الجولة الماضية على الكوكب بهدفين لهدف.

أحد VS وهجر:

وفي تمام الساعة 7:05م بتوقيت مكة، يستضيف أحد على ملعبه في المدينة المنورة، بمتصدر الدوري نادي هجر، إذ يمتلك أحد نقطة واحدة، في المركز السادس بعد تعادله في الجولة الأولى مع نجران بهدف لمثله، فيما يدخل هجر المواجهة وهو المتصدر بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن أقرب ملاحقيه.

النهضة VS وجدة:

ويحتضن إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام المباراة التي تجمع النهضة بضيفه جدة عند الساعة 8:25م، ويدخل النهضة المباراة وهو في المرتبة الثالثة عشرة، بنقطة واحدة تحصل عليها بعد تعادله السلبي مع القادسية في الجولة الماضية، بينما يطمح جدة في كسب نتيجة إيجابية بعد أن فشل في تحقيقها في الجولة الأولى عندما خسر في عقر داره من الدرعية بهدفين لهدف.

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