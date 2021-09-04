4 أوراق رابحة يُجهزها الهلال ضد الشباب

المواطن - محمد سمعه

يُجهز المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال 4 لاعبين لمواجهة نادي الشباب يوم الخميس المقبل في الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رباعي الهلال يستعد

ويعمل المدرب جادريم على تجهيز الرباعي أندري كاريلو وسالم الدوسري وناصر الدوسري وسلمان الفرج لإشراكهم في لقاء الشباب.

كيف أُصيب الرباعي ؟

وكان أندري كاريلو أُصيب في الظهر، بينما تعرض كل من ناصر الدوسري وسالم الدوسري للإصابة في عضلة السابق ومفصل القدم على الترتيب، بينما أُصيب سلمان الفرج في قدمه في مباراة الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا يوم الاثنين الماضي.

ومن المقرر مواجهة الشباب لـ الزعيم، يوم الخميس المقبل عند الساعة 8:25 مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة “هي لنا دار” من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن الليث تعادل مع ضمك الجمعة الماضية في الجولة الخامسة من دوري المحترفين، بينما فاز الزعيم على الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين في مباراة أُقيمت على ملعب الملز.

ويسعى الهلال إلى تحقيق النقاط الثلاث واستعادة صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من نادي الاتحاد، قبل مواجهة العميد لنادي التعاون في الجولة السادسة يوم الجمعة المقبل.

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