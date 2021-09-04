4 دول تتنافس على تنظيم كأس العالم للأندية

المواطن - مروة نبيل

تشهد الفترة المقبلة تنافسًا كبيرًا بين أكثر من دولة لتنظيم منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2021، وذلك بعد اعتذار اليابان عن استضافتها رسميًا.

اليابان تعتذر عن تنظيم البطولة

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الخميس، عن اعتذار اليابان عن استضافة بطولة كأس العالم للأندية 2021 رسميًا، على أن يتم الكشف عن البلد المستضيف قريبًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتأكد مشاركة فريقين في مونديال الأندية 2021 الذي سيقام شهر ديسمبر، وهما؛ تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي، والنادي الأهلي المصري المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

تنافس على استضافة كأس العالم للأندية

وأشارت شبكة ESPN الرياضية إلى أن قطر تُعتبر الدولة الأقرب لاستضافة كأس العالم للأندية 2021، وذلك لتعزيز استعداداتها لتنظيم مونديال 2022، إلا أن انشغالها بتنظيم النسخة الأولى من كأس العرب في ديسمبر والسوبر الإفريقي قد يبعدها عن المسابقة.

وتُعد السعودية الاحتمال الثاني الأقرب إلى استضافة مونديال الأندية، خاصة أن رئيس اتحاد الكرة، ياسر المسحل أعلن عن مخاطبة فيفا رسميًا، ولكنه أكد أن هناك بلدًا بديلًا وفي حالة عدم قدرته على تنظيم البطولة ستُقام في المملكة.

وأكدت تقارير صحافية مصرية أن اتحاد الكرة المصري يعتزم التقدم بطلب رسمي إلى فيفا من أجل تنظيم البطولة، خاصة أنها تشهد مشاركة النادي الأهلي، ولكن دخول القاهرة المنطقة الحمراء لدى إنجلترا يُصعب من إسنادها المهمة.

وفي السياق ذاته، أشارت تقارير إلى احتمالية إقامة كأس العالم للأندية 2021 في إنجلترا، نظرًا لقدرتها على استضافة المسابقات العالمية، على أن يحسم فيفا الموقف النهائي للدولة المضيفة خلال الأيام المقبلة.

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