4 علامات على الجلد تشير للإصابة بمرض شديد الخطورة

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قد يكون من الصعب تحديد أعراض مرض القلب، ولكن هناك بعض العلامات المنبهة لأمراض القلب تظهر على الجلد.

وفيما يلي أربع علامات تحذير مبكرة لأمراض القلب تظهر على الجلد يجب ألا تتجاهلها أبدًا، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية:

انتفاخ في القدمين

يمكن أن يكون التورم في قدميك وكاحليك وأسفل ساقيك علامة واضحة على أن قلبك لا يعمل كما ينبغي، وأحد أعراض أمراض القلب هو تراكم السوائل في الساقين، مما يسبب تورمًا مرئيًا، وإذا لاحظت تورم قدميك وأسفل ساقيك، ولا يوجد سبب واضح مثل إصابة تلك المنطقة، فيجب عليك فحصهما من قبل الطبيب.

بقع زرقاء على الجلد

عندما يكون لديك بقع زرقاء أو أرجوانية على جلدك، يمكن أن تكون علامة على انسداد في أحد الأوعية الدموية.

ويعاني بعض الأشخاص من تحول أطرافهم إلى اللون الأزرق عندما يكونون في حالة من البرد الشديد، ولكن إذا حدث ذلك لك وأنت في درجة حرارة طبيعية، فقد يكون ذلك علامة على أن دمك لا يحصل على ما يكفي من الأكسجين، وإذا ظهرت البقع على أصابع قدميك، فهذا يسمى متلازمة إصبع القدم الأزرق، وإذا تركت دون علاج فقد تتسبب في موت الجلد والأنسجة في المنطقة المصابة.

زوائد شمعية صفراء

قد تظهر زيادات شمعية صفراء أو برتقالية على جلدك إذا كان لديك مستويات غير صحية من الكوليسترول، وعادة ما تكون هذه الكتل غير مؤلمة، لكن هذا لا يعني أنها غير ضارة، وتميل إلى النمو في زوايا العينين أو مؤخرة الساقين أو في خطوط راحة اليد.

نتوءات شمعية

يمكن أن يكون الظهور المفاجئ لمجموعة من النتوءات الشمعية على الجلد، والتي تشبه إلى حد ما الطفح الجلدي، علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول أو مرض السكري، وتتكون هذه النتوءات في الواقع من الكوليسترول الناجم عن مستوى مرتفع مثير للقلق من نوع من الكوليسترول يعرف باسم الدهون الثلاثية في الدم.

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