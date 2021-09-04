4 قرارات في اجتماع الجمعية العامة لـ الرياض للتعمير

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الرياض للتعمير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية والتي عقدت في مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض من خلال وسائل التقنية الحديثة.

نتائج التصويت:

وأوضحت الشركة في بيان لها موقع السوق المالية (تداول)، أنه تم الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، وكذلك الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

كما تم الموافقة على سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة والإدارة التنفيذية، والموافقة على معايير وضوابط منافسة أعضاء مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو أحد فروع أنشتطها.

تعيين الهتلان:

وكذلك أعلنت الرياض للتعمير عن الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين سليمان بن ناصر الهتلان (عضو مستقل من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 05-05-2021م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 24-06-2022م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق عبدالله بن محمد الباحوث (عضو مستقل) المستقيل بتاريخ 21-04-2021م على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 05-05-2021م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة