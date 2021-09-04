4 مباريات في دوري يلو اليوم

تستكمل منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري يلو، مساء اليوم الثلاثاء، بـ4 مباريات، على أن تُختتم المواجهات، يوم الأربعاء المقبل، بـ3 لقاءات حيث يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجيل ضد نظيره القادسية.

وستبدأ منافسات اليوم لدوري يلو بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكوكب ضد نظيره نجران في تمام الساعة 6.35 بتوقيت السعودية، على ملعب الشعلة.

فيما يخوض نادي الجبلين مواجهة من العيار الثقيل أمام نادي الخليج في تمام الساعة 6:55 بتوقيت السعودية، على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية.

ويتقابل كل من نادي العين والشعلة، في تمام الساعة 6:55 مساء اليوم بتوقيت السعودية، على ملعب الملك سعود الرياضية.

أمام المواجهة الرابعة والأخير في جدول مباريات اليوم، سوف تجمع بين ناديي الساحل والوحدة، وذلك في تمام الساعة 8:25 مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد.

نتائج مواجهات أمس :

انتهت مباريات الأمس من بطولة دوري يلو لأندية الدرجة، جميعها بتحقيق الفوز، حيث لعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود ضد نظيره العدالة على ملعب نادي الحزم، وتمكن الفريق الضيف من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، سجلهما بابا توندي ومرتضى البريه عند الدقيقتين 30 و54، وأحرز أوبوس أجريه هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة 30.

واستضاف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد نظيره هجر على ملعبه في دوري يلو، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وتمكن أصحاب الأرض من تسجيل هدفين دون رد عن طريق حمد الجهيم وتشارلز كارلوس في الدقيقتين 75 و87، ليخطف ثلاث نقاط.

النهضة يتجاوز عقبة جدة:

وفي ختام مباريات اليوم الأول من الجولة الثانية لمنافسات دوري يلو، حل الفريق الأول لكرة القدم بنادي جدة ضيفًا على نظيره النهضة في المباراة التي أُقيمت على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النهضة بهدفين دون رد عن طريق حمد الشهري وإبراهيم بالحارث في الدقيقتين 40 و71، وتمكن قاسم المساوي من تقليص الفارق في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.

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