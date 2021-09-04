4 نصائح تقوي عظامك وتحميه من الكسور

المواطن- محمد داوود- جدة

أوضح الدكتور ضياء حسين الحاصل على دكتوراه الروماتيزم من بريطانيا، أن هناك 4 نصائح هامة للمحافظة على عظام الجسم وحمايتها من الكسور، لافتًا إلى أن العظام تتكون من مواد عضوية كالكولاجين التي تزودها بالمرونة وبمواد غير عضوية كالكالسيوم والفسفور وبذلك تضفي عليها مزيدًا من الصلابة، وخلال مراحل الحياة تلعب العظام دورًا أساسيًا في الجسم، فهي تشكل القوة، لذا فإن الاهتمام بالعظام خلال جميع مراحل الحياة يجنب الفرد هشاشة العظام ويجعل عظامه قوية.

تجنب الجلوس الطويل:

وقال في تصريحات لـ “المواطن“، إن هذه النصائح الـ 4 هي:

⁃ عدم الجلوس فترات طويلة في مكان واحد، أو الجلوس بوضع غير صحي عند استخدام الأجهزة الإلكترونية، فهذا يسبب آلامًا في العمود الفقري والرقبة والركب، لذا يجب أخذ فترات للحركة مثل المشي أو إجراء بعض التمارين في نفس مواقع التواجد.

⁃ الحرص على النظام الغذائي الصحي الغني بالكالسيوم مع العناصر الغذائية الهامة الأخرى التي يحتاجها الجسم بشكل عام مفيدة جدًا لصحة العظام، لذلك يجب تضمين البيض والحليب واللوز والبقوليات والفواكه في النظام الغذائي اليومي للحفاظ على صحة العظام.

⁃ ضرورة ممارسة الرياضة، فهذا يعزز من قوة العظام، فالمشي لمدة نصف ساعة يوميًا يفيد الجسم كثيرًا.

⁃ تجنب أو الحد من تناول مشروبات الكافيين والغازيات، فهي تؤثر بشكل مباشر على كثافة العظام ويجعلها هشة بشكل أسرع من المعتاد، والأفضل تناول العصائر الطازجة.

أهمية فيتامين D:

ونصح الدكتور بضرورة الاهتمام بمصادر فيتامين D فإن الجسم يحتاج إليه كثيرًا، إذ يقوي العظام ويساعدها على تكوينها، حيث إنه يزيد من امتصاص الكالسيوم بالجسم والوقاية من أمرض هشاشة العظام، وتتضمن المصادر الغنية بفيتامين D الأسماك الزيتية، مثل السلمون، والسلمون المرقط، والسمك الأبيض، والتونة، والبيض والأطعمة المعززة مثل الحليب وحبوب الإفطار مصادر جيدة لفيتامين D، كما تسهم أشعة الشمس أيضًا في جعل الجسم ينتج فيتامين D، ومن هنا فإن هذا فيتامين يرتبط بشكل أساسي بجهاز المناعة الخاص بجسم الإنسان، لذلك يؤدي انخفاضه إلى ضعف هذا الجهاز وعدم كفاءته.

انخفاض كثافة العظام:

وجدد الدكتور ضياء التأكيد في ختام كلامه على أنه مع التقدم في العمر، تبدأ علامات الزمن في الظهور على جسم الإنسان، وتكون البداية أحيانًا في العظام التي تصاب بالهشاشة والضعف، فهشاشة العظام هي حالة ضعف وانخفاض في كثافة العظام، ويعني ذلك أن العظم يكون أكثر عرضة للكسر عند حدوث إصابة، كما تتسبب هشاشة العظام في آلام مبرحة عند الحركة وانحناء في الظهر لدى البعض، لذا ينصح الاهتمام بالمصادر الغذائية التي تعزز قوة العظام وتجنب المشاكل الصحية.

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