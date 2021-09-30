أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد (43) وظيفة إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي.

تفاصيل وظائف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي:

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– باحث قانوني (عدد 5 وظائف).

– خبير رصد تلوث التربة (عدد 3 وظائف).

– مدير المحتوى الإعلامي (عدد وظيفتين).

– أخصائي تدريب (عدد وظيفتين).

– خبير الدراسات البيئية (عدد وظيفتين).

– خبير بيئة بحرية (عدد وظيفتين).

– أخصائي قياس ومتابعة الأداء (عدد وظيفتين).

– أخصائي تميز مؤسسي (عدد وظيفتين).

– محلل اقتصادي استراتيجي (عدد وظيفتين).

– مسؤول سلامة مهنية (عدد وظيفتين).

– مدير إدارة الرسوم البيئية.

– أخصائي مراجعة المخاطر.

– أخصائي جودة.

– مدير عام المراجعة الداخلية.

– أخصائي مراجعة داخلية.

– أخصائي خدمات النقل.

– أخصائي تنمية حضرية.

– أخصائي بيئة بحرية وساحلية.

– أخصائي طاقة.

– أخصائي زراعة.

– أخصائي مياه وتحلية.

– أخصائي صناعة.

– كبير مفتشين.

– خبير جودة مياه.

– أخصائي إعلام.

– أخصائي وسائط رقمية.

– أخصائي علاقات عامة.

– أخصائي تسويق.

– ممثل علاقات عملاء.

التقديم على وظائف مركز الرقابة على الالتزام البيئي:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 3 أكتوبر 2021م؛ ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)