نظمت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) فرع الجبيل أمس معرض السعودية دارنا بمناسبة اليوم الوطني الـ 91، بمشاركة (32) فناناً تشكيلياً من جنسيات مختلفة، قدموا (45) عملاً فنياً، شملت لوحات تشكيلية، ومجسمات ومنحوتات فنية، إضافة إلى مشاركة المواهب الفنية من الطلاب والطالبات.

أعمال متنوعة:

وأوضحت مدير جمعية جسفت الجبيل نادية العتيبي أن الأعمال المشاركة في المعرض تنوعت بين التشكيل والمنحوتات والمجسمات الفنية، التي عبرت بشكل لافت عن المشاعر الوطنية لفنانين من السعودية والأردن وفلسطين وباكستان -من أعضاء الجمعية- نحو وطننا الغالي، جمعوا فيها بين العادات والتقاليد والموروث الأصيل، كما عبرت الأعمال المشاركة عن رؤية المملكة 2030، وجهود المملكة الإنسانية للعالم.

وأشارت إلى أن الأعمال الفنية نجحت في تصوير التمكين الذي حظيت به المرأة السعودية في مختلف مجالات النماء والتعلم.