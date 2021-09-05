5 غيابات لـ الهلال ضد الاستقلال

المواطن - محمد سمعه

سيفقد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال 5 لاعبين في مباراة اليوم ضد نادي استقلال طهران الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وسيغيب عن الفريق الأزرق كل من عبدالله عطيف للإصابة، محمد كنو للإيقاف، البيروفي كاريلو والكولومبي كويلار والأرجنتيني لوسيانو فيتو لعدم قيدهم في القائمة الآسيوية للفريق.

التشكيل المتوقع لـ الهلال

وسيكون التشكيل المتوقع للأزرق مكونًا من: “عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، محمد البريك، علي البليهي، ياسر الشهراني، جانغ هيون سو، سلمان الفرج، محمد جحفلي، سالم الدوسري، بافيتيمبي جوميز، ماثيوس بيريرا، ماريجا”.

وسوف تنطلق المباراة في تمام الثامنة من مساء اليوم بتوقيت السعودية على ملعب زعبيل بنادي الوصل في الإمارات، كما تُنقل المباراة على قناة SSC7 HD.

ويسعى نادي الهلال إلى الفوز والتأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال آسيا للمضي قدمًا نحو الفوز باللقب الآسيوي للمرة الرابعة في تاريخ النادي.

تاريخ مواجهات الفريقين

وسبق للفريقين أن تقابلا في 10 مباريات آسيوية من قبل، حيث فاز الزعيم في 3 مباريات وحقق استقلال طهران الفوز في 5 مباريات، وكان التعادل حاضرًا بين الفريقين في مباراتين.

وكان الزعيم تعادل مع نادي الباطن بدون أهداف في الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل مواجهة الاستقلال.

وذكرت تقارير صحفية بوقت سابق، أن نادي الاستقلال رصد مكافأة مالية كبيرة للاعبيه وذلك في حال تمكنوا من الفوز على الزعيم والتأهل لدور الثمانية.

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