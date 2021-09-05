5 لاعبين يغيبون عن الهلال ضد الاتفاق

المواطن - محمد سمعه

سيفقد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال 5 لاعبين في مباراة الاتفاق غدًا السبت، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الـ5 الغائبين عن الهلال ضد الاتفاق:

وسيغيب عن الزعيم كل من : “محمد البريك، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، أندري كاريلو، سعد الناصر”.

ولن يتواجد محمد البريك لمدة 3 أسابيع في المباريات؛ وذلك بسبب الإصابة في مفصل القدم التي تعرض لها في وقت سابق.

أما سلمان الفرج فتعرض لإصابة عبارة عن دخول مسمار في كعب القدم في مباراة استقلال طهران الإيراني، ما أثار سخرية قطاع واسع من الجماهير الهلالية التي وجهت انتقادات لاذعة إلى ملعب الوصل الإماراتي الذي استضاف مباراة الاستقلال.

وأُصيب عبدالله عطيف أثناء تواجده في مباراة السعودية ضد فيتنام في الركبة، وسيغيب لمدة تصل إلى 6 أسابيع عن الفريق، أما البيروفي أندري كاريلو فيعاني من كدمة في أسفل الظهر.

سلمان الفرج يكشف آخر التطورات:

وكشف سلمان الفرج آخر تطورات إصابته التي تعرض لها في مباراة استقلال طهران مساء الاثنين الماضي.

وتحدث الفرج في مقطع فيديو متداول قائلًا: ”الأمور زينة والعكاز موجود بأمر من الطبيب لمجرد متابعة كيف تسير أمور العظم والقادم أفضل بمشيئة الله”.

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