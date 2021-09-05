أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، ممثلة في مركز التميز أسماء المرشحين والمرشحات لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، في دورتها الرابعة والعشرين في مختلف الفئات.

أسماء المرشحين:

وأسفرت النتائج عن ترشح محمد مفرح الشهراني من ثانوية تمنية، وعالية جبار الفيفي من الثانوية السادسة بخميس مشيط، وسلوى تيسير معني من ثانوية الشرف بأبها، في فئة ” المعلم المتميز”، ومنيرة محمد آل مفرح من ثانوية الشرف بأبها، في فئة “المدرسة المتميزة”، فيما ترشح في فئة “الطالب المتميز”، رغد محمد عسيري من الثانوية الثالثة بأبها.