‎الرئيسية
أخبار كورونا
5 مناطق تسجل 23 إصابة كورونا جديدة والحالات النشطة تتراجع لـ2821
الحالات الحرجة 824 وحصيلة الوفيات 8560

5 مناطق تسجل 23 إصابة كورونا جديدة والحالات النشطة تتراجع لـ2821

2021/09/02
الساعة 4:16 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
5 مناطق تسجل 23 إصابة كورونا جديدة والحالات النشطة تتراجع لـ2821
المواطن - الرياض

شهد منحنى إصابات كورونا اليوم تراجعًا بشكل لافت حيث وصلت الحالات الجديدة إلى 177 حالة جديدة فقط فيما كشفت وزارة الصحة عن تعافي (279) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (533430) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2821) حالة من بينها (824) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (544811) حالة، توفي منهم (8560) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة الرياض 54، منطقة مكة المكرمة 29، المنطقة الشرقية 18،  منطقة جازان 14، منطقة القصيم 13، منطقة المدينة المنورة 11، منطقة نجران 8، منطقة عسير 7.

كما سجلت مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل وتبوك 5 حالات في كل منهم فيما كانت أقل الحالات المسجلة في منطقة الباحة بواقع 3 إصابات فقط.

لقاح كورونا


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

جرعات لقاح كورونا في السعودية تتجاوز 37 مليونًا و343 ألفًا

كشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات لقاح كورونا