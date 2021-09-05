5 نصائح لتجنب زيادة وزن الأطفال والسمنة

المواطن- محمد داوود- جدة

أكدت استشارية الأطفال الدكتورة سامية حسنين، أن زيادة وزن الأطفال أصبحت مشكلة كبيرة تواجهها معظم الأسر، فلا يكاد منزل يخلو من طفل سمين، مبينة أن هناك أسبابًا عديدة لذلك، فالمسؤولية مشتركة بين الأسر والأطفال اليافعين والمراهقين، فالأسر التي لا تهتم بالطعام الصحي والقيمة الغذائية فإنها حتمًا ستعاني من مشكلة وجود أطفال يعانون من السمنة، وخصوصًا إذا صاحب ذلك عدم ممارسة أي نشاط رياضي، والأطفال أيضًا مسؤولون بسبب اتباعهم سلوكيات غذائية خاطئة خارج البيت كالإكثار من أطعمة الدهون والسعرات الحرارية والمشروبات الغازية وكل ذلك بالطبع ينعكس على زيادة الوزن.

الوقاية من زيادة وزن الأطفال:

وقالت لـ”المواطن” إن هناك 5 نصائح تجنب الأبناء زيادة الوزن والسمنة وهي:

الحد من تناول الوجبات السريعة.

تشجيع الأطفال على اتباع الأنماط الصحية في النشاط والتغذية، والإكثار من تناول الخضراوات والفواكه والبروتينات.

تجنب المشروبات الغازية واستبدالها بشرب الماء، والابتعاد عن الوجبات السريعة والحلويات والشوكولاتة، وتقليل النشويات والسكريات عالية السعرات الحرارية.

تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة يوميًا بتخصيص ساعة.

تجنب الأكل أمام التلفاز، والحد من المأكولات المقلية، وخصوصًا شرائح البطاطس، واستبدالها بالمسلوقة أو المشوية.

الإلكترونيات وزيادة الوزن:

ولفتت إلى وجود علاقة بين الألعاب الإلكترونية وزيادة وزن الأطفال ، فالأطفال الذين يقضون ساعات طويلة أمام الأجهزة الإلكترونية في اللعب ويستهلكون كميات كبيرة من الأطعمة غير الصحية التي تفتقد للقيمة الغذائية والمشروبات الغازية هم أكثر عرضة لزيادة الوزن، فهؤلاء الأطفال يجلسون ساعات طويلة خاملين في موقع واحد، مما يؤدي إلى تراكم الدهون والسعرات في أجسامهم، وتزداد المشكلة أكثر إذا كان الطفل لا يمارس أي نشاط رياضي.

مخاطر بدانة الأطفال:

وعن أبرز المخاطر المترتبة على زيادة وزن الأطفال اختتمت بالقول: المخاطر كثيرة صحية ونفسية واجتماعية، بالنسبة للتأثيرات الصحية فتتمثل في أمراض حدوث المرارة، أمراض الجهاز الهضمي، اضطرابات الدورة الشهرية للبنات، الشخير واختناق التنفس بالنوم، أمراض الشرايين وتصلب الشرايين، زيادة احتمال الإصابة ببعض أنواع السرطان، مرض السكري -النوع الثاني- غير المعتمد على الأنسولين، ارتفاع ضغط الدم، آلام المفاصل والأربطة.

أما بخصوص التأثيرات النفسية والاجتماعية فتتمثل في حدوث الاكتئاب النفسي من نظرة طلاب المدرسة والإخوان على أنه بدين، قد يؤدي إلى العداء والتصرفات غير المحببة، قد يؤدي إلى تأخر التحصيل العلمي، الإحساس بالنقص، اعتزال الزملاء والميل للوحدة، الإحباط، الخجل.

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