أنهت أمانة منطقة جازان استعداداتها للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة، بتركيب 50 مجسماً جمالياً في شوارع مدينة جيزان، تحتوي على بعض العبارات والشعارات الوطنية، إلى جانب عدة تجهيزات مواكبة لهذه المناسبة الكريمة .

احتفالات اليوم الوطني الـ 91 في جازان

وأوضح أمين المنطقة نايف بن سعيدان، أن الأمانة قامت بالعديد من التجهيزات منها عمل جدارية على سور المطار بامتداد 800م، وزراعة 50 ألف زهرة في شوارع ومدينة جيزان، وتركيب شبك مضيء بمساحة 6000 م2، وتزيين وإنارة الشارع الثقافي بالواجهة البحرية الشمالية، وتركيب لوحات يونيبول وموبي تحمل عبارات الانتماء للوطن والولاء لقيادتنا الرشيدة .

الشوارع تتزين بالأعلام واللوحات

وبين أنه تم تركيب الأعلام واللوحات في الطرق العامة وفي الشوارع والميادين والساحات بمدينة جيزان وفي كافة محافظات ومراكز منطقة جازان ، بالإضافة إلى تركيب عقود الزينة والإضاءة الخضراء على المباني والمرافق والميادين الرئيسة والمنشآت البلدية احتفاءً وابتهاجاً باليوم الوطني الـ 91 للمملكة، إلى جانب تجهيز مواقع الاحتفالات والفعاليات الخاصة باليوم الوطني وتقديم جميع الخدمات البلدية في الواجهات البحرية والحدائق والمنتزهات العامة في عموم منطقة جازان .