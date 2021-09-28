تهدف استراتيجية تطوير عسير، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله – إلى توفير المزيد من الوظائف والحلول السكنية إلى جانب تطوير الخدمات الصحية التي تعتبر من أهم أولويات الاستراتيجية.

تعزيز السياحة الداخلية والخارجية

كما تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز السياحة والثقافة باعتبارهما من المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة حيث تركز الاستراتيجية على تحسين وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في المنطقة.

مشاريع استراتيجية تطوير عسير

وتشمل الاستراتيجية على العديد من المشاريع لتطوير قطاع الاتصالات والصحة والنقل، كما تسعى الاستراتيجية لرفع الطاقة الاستيعابية لمطار أبها إلى 10 ملايين مسافر وتستهدف زيادة الاستثمار في قطاع التعليم بمنطقة عسير لتتواءم مخرجاته مع مستهدفات الاستراتيجية.

50 مليار ريال استثمارات

وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق نهضة تنموية شاملة وغير مسبوقة للمنطقة، بضخ 50 مليار ريال عبر استثمارات متنوعة؛ لتمويل المشروعات الحيوية، وتطوير مناطق الجذب السياحي على قمم عسير الشامخة؛ لتكون عسير وجهة عالمية طوال العام، معتمدة في ذلك على مكامن قوتها من ثقافة وطبيعة تجمع بين الأصالة والحداثة، وتسهم في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.