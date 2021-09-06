6 سلوكيات خاطئة تستهلك وقود السيارة

المواطن- متابعة

أوضح عدد من خبراء السيارات حول العالم بعض السلوكيات الخاطئة التي تؤدي إلى استهلاك وقود السيارة بسرعة غير معتادة، الأمر الذي يجب الحذر منه.

6 سلوكيات خاطئة تستهلك الوقود

وبحسب موقع الإمارات اليوم فإن السلوكيات الخاطئة هي كالتالي:

1- السرعة العالية

القيادة بسرعات عالية تستنزف الوقود، خصوصًا عند القيادة لمسافات طويلة، ويفضل الحفاظ على معدل سرعة بين 100 و120 كيلومترًا في الساعة.

2- المكيف

يؤكد الخبراء على أن إطفاء المكيف في فصل الشتاء يسهم في توفير من 3 إلى 5% من معدل استهلاك الوقود الناجم عن الأحمال التي يتسبب فيها المكيف.

3- الإفراط في الضغط على دواسة الوقود

يرفع الإفراط في الضغط على دواسة الوقود معدل الاستهلاك بنسبة 8%، ويمكن تجنبه باختيار وضعية قيادة ملائمة تتيح للقدم سلاسة أكبر للتعامل مع الدواسة.

4- الأحمال الزائدة

التخلي عن وضع أحمال زائدة في السيارة، يُجنّب المحرك استنزاف الوقود يصل إلى 15% عن كل 100 كيلوغرام من الأحمال غير الضرورية.

5- ضغط الإطارات

عدم الاهتمام بضغط الإطارات، بما يتماشى مع الحالة الفصلية (شتاءً أو صيفًا)، يتسبب في زيادة معدل استهلاك الوقود بنحو 2 إلى 3%.

6- إهمال الصيانة الدورية

يؤثر إهمال الصيانة الدورية بشكل كبير في تكدس أجزاء الشوائب التي تُضعف كفاءة عمل محرك السيارة، وينجم عنه ضخ مزيد من الوقود المهدر.

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