6 سلوكيات خاطئة تستهلك وقود السيارة

أوضح عدد من خبراء السيارات حول العالم بعض السلوكيات الخاطئة التي تؤدي إلى استهلاك وقود السيارة بسرعة غير معتادة، الأمر الذي يجب الحذر منه.
6 سلوكيات خاطئة تستهلك الوقود
وبحسب موقع الإمارات اليوم فإن السلوكيات الخاطئة هي كالتالي:
1- السرعة العالية
القيادة بسرعات عالية تستنزف الوقود، خصوصًا عند القيادة لمسافات طويلة، ويفضل الحفاظ على معدل سرعة بين 100 و120 كيلومترًا في الساعة.
2- المكيف
يؤكد الخبراء على أن إطفاء المكيف في فصل الشتاء يسهم في توفير من 3 إلى 5% من معدل استهلاك الوقود الناجم عن الأحمال التي يتسبب فيها المكيف.
3- الإفراط في الضغط على دواسة الوقود
يرفع الإفراط في الضغط على دواسة الوقود معدل الاستهلاك بنسبة 8%، ويمكن تجنبه باختيار وضعية قيادة ملائمة تتيح للقدم سلاسة أكبر للتعامل مع الدواسة.
4- الأحمال الزائدة
التخلي عن وضع أحمال زائدة في السيارة، يُجنّب المحرك استنزاف الوقود يصل إلى 15% عن كل 100 كيلوغرام من الأحمال غير الضرورية.
5- ضغط الإطارات
عدم الاهتمام بضغط الإطارات، بما يتماشى مع الحالة الفصلية (شتاءً أو صيفًا)، يتسبب في زيادة معدل استهلاك الوقود بنحو 2 إلى 3%.
6- إهمال الصيانة الدورية
يؤثر إهمال الصيانة الدورية بشكل كبير في تكدس أجزاء الشوائب التي تُضعف كفاءة عمل محرك السيارة، وينجم عنه ضخ مزيد من الوقود المهدر.
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