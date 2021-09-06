6 مواجهات مثيرة في منافسات ممتاز اليد غدًا

المواطن ـ إسلام البشبيشي

تستأنف غدًا مباريات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2021/ 2022م، بإقامة 6 مواجهات ضمن منافسات الجولة الثالثة، والتي ستنطلق جميعها عند الـ3:00 مساءً بالتوقيت مكة المكرمة.

ويلعب الخليج مع الأهلي على صالة نادي النهضة بالدمام، ويحل مضر ضيفًا على الزلفي بصالته في الزلفي، ويلتقي الوحدة مع الصفا على صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

ويخوض المحيط لقاءه مع العدالة على صالة نادي الخليج بسيهات، ويتواجه القارة مع السلام على صالة نادي هجر بالأحساء، ويلعب النور مع الترجي على صالة نادي الاتفاق بالدمام.

نتائج سابقة:

وأسفرت النتائج السابقة من منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد “النسخة 45” للموسم الرياضي 2021/ 2022م، عن تعادل وصيف الموسم الماضي “الوحدة” مع الصاعد حديثًا “القارة” (27/ 27)، وتمكن مضر من التغلب على الترجي بنتيجة 29/ 26، وفاز الخليج على السلام بنتيجة 32/ 25، وحقق الصفا فوزًا صعبًا على مستضيفه الزلفي بنتيجة 27/ 28، وتغلب المحيط على الأهلي بنتيجة عريضة قوامها (28/ 19)، وخسر العدالة من حامل لقب النسخة الماضية “النور” (29/ 35).

وشهدت الجولتان السابقان تطبيق جميع البروتوكولات الخاصة بوزارة الرياضة لدخول الجمهور الذي يحضر لأول مرة بعد جائحة كورونا، حيث عممت لجنة المسابقات يوم أمس آلية الدخول.

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