أوضح المرور السعودي شروط لإصدار رخصة قيادة خصوصي، ومنها إتمام المتقدم 18 عامًا وألا يكون قد أُدِين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات سواء ترويجها أو حيازتها.

شروط رخصة قيادة خصوصي:

وقال المرور عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن الشروط تتضمن السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة، واجتياز اختبار القيادة، وكذلك دفع الرسوم، وتسديد المخالفات إن وجدت، ويتطلب وجود إقامة نظامية لغير السعوديين.

تسجيل المركبة:

كما كشف عن الإجراءات والشروط التي يمكن من خلالها تسجيل المركبة باسم شخص لا يحمل رخصة قيادة.

وأوضح أنه يمكن تسجيل المركبة لمن لا يحمل رخصة قيادة على أن يكون هناك مفوض على المركبة لديه رخصة قيادة سارية المفعول.

خطوات تفويض مالك المركبة لغيره:

ويمكن تفويض مالك المركبة لغيره من خلال الدخول إلى منصة أبشر ثم الذهاب إلى التفاويض ومن ثم اختيار تفاويض المركبات ومن ثم اختيار إضافة مستخدم لمركبة.

بعد ذلك اختيار إضافة تفويض مركبة داخل أو خارج المملكة ثم اختيار المركبة المراد التفويض عليها ومن ثم إدخال بيانات المفوض له بعد ذلك سيتم إرسال رسالة ببيانات التفويض.

وجدد المرور التأكيد على أهمية سداد المخالفات المرورية قبل التفويض حيث تنص المادة السابعة عشر الفقرة 2 من نظام المرور بتسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له وأن لا تكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة.