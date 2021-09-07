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7 قرارات لـ الاتحاد السعودي للهجن
خلال الاجتماع الأول للمجلس

7 قرارات لـ الاتحاد السعودي للهجن

2021/09/07
الساعة 9:54 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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7 قرارات لـ الاتحاد السعودي للهجن جانب من الاجتماع - المصدر @scrfSA
المواطن - مروة نبيل

عقد الاتحاد السعودي للهجن، برئاسة الأمير فهد بن جلوي، الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في الطائف، مساء اليوم الثلاثاء، وتم اتخاذ العديد من القرارات.

الاتحاد السعودي للهجن يعقد اجتماعه الأول:

وترأس الأمير فهد بن جلوي الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، بعد اعتماده رسميًّا من قبل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خلال الدورة الانتخابية 2021/ 2024.

وتضمن الاجتماع اليوم مناقشة العديد من القرارات المدرجة في جدول الأعمال وتباحث الأفكار والرؤية المستقبلية للاتحاد الجديد، وذلك بما يتوافق مع تطور رياضة الهجن والمحافظة على الموروث الشعبي.

اتحاد الهجن
جانب من الاجتماع – المصدر @scrfSA

أبرز القرارات:

وأصدر اتحاد الهجن عددًا من القرارات خلال اجتماعه الأول اليوم، وهي؛ تعيين محمود بن سليمان البلوي مديرًا تنفيذيًّا للاتحاد، واعتماد موعد إقامة سباق المفاريد للعام المقبل على أن يقام بتاريخ 18/ 6/ 2022.

كما ناقش أعضاء المجلس عددًا من المقترحات، وتم اعتماد مقترح دوري الهجّان وإقامة مزاد الهجن السنوي، وتثبيت مسابقة المعلقين على أن تقام بشكل سنوي لزيادة ممارسي مهنة التعليق في رياضة الهجن.

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن الجديد، إقامة سباق الماراثون في اليوم الوطني الـ91، وذلك بالإضافة إلى اعتماد شعار جديد للاتحاد.

الاتحاد السعودي للهجن
جانب من الاجتماع – المصدر @scrfSA


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