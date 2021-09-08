أنتج العديد من الجهات الحكومة مقاطع فيديو بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة، والذي يأتي ليشهد على إنجاز ونجاحات المملكة في كافة القطاعات تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
الجهات الحكومة تشارك في اليوم الوطني:
وقدمت وزارة الداخلية مقطع فيديو باسم “سلامٌ يا دار الآمنين”، استعرضت فيه جهودها ونجاحاتها الكبيرة وجهود أبطالها في حماية الوطن والمواطنين والمقيمين.
سلامٌ يا دار الآمنين 🇸🇦🇸🇦#هي_لنا_دار
#اليوم_الوطني91 pic.twitter.com/lTyOwMlOsI
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) September 22, 2021
وكذلك وزارة الدفاع التي نشرت فيديو من إنتاجها بمناسبة اليوم الوطني بعنوان “نهجنا راسخ، ونفديه بأعمارنا.. ثبّته عبدالعزيز، قبل مانبني بالعزّ عمراننا”.
نهجنا راسخ، ونفديه بأعمارنا..
ثبتّه عبدالعزيز، قبل مانبني بالعزّ عمراننا 🇸🇦#على_العهد_يا_دارنا#هي_لنا_دار pic.twitter.com/VRO562ngTC
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) September 22, 2021
وتحت عنوان شكرًا بلادي، شاركت وزارة النقل بمقطع فيديو يستعرض جهودها في القطاع والخدمات اللوجستية.
شكرا بلادي….#هي_لنا_دار#اليوم_الوطني_السعودي#وزارة_النقل_والخدمات_اللوجستية pic.twitter.com/p89Jf6Uswh
— وزارة النقل والخدمات اللوجستية (@SaudiTransport) September 22, 2021
وكذلك رئاسة أمن الدولة التي نشرت فيديو من إنتاجها بعنوان “أمن وأمان، في كل مكان”.
أمن وأمان، في كل مكان. #اليوم_الوطني_السعودي#هي_لنا_دار pic.twitter.com/NZOXtWDVc5
— رئاسة أمن الدولة (@pss_ar) September 20, 2021
أما وزارة التعليم فشاركت بفيديو بعنوان “كل عام هي لنا دار علم وفخر، كما أطلقت مسابقة تحدٍّ لمدة 5 أيام بهدف تعزيز ثقافة الطلاب بتاريخ المملكة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني.
#فيديو |
كل عام #هي_لنا_دار علم وفخر..#اليوم_الوطني_السعودي pic.twitter.com/XqgNLCpCM5
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 22, 2021
كذلك شددت وزارة الحج والعمرة على أن السعودية هي لنا دار وديار كل المسلمين، وذلك عبر مقطع فيديو من إنتاجها يؤكد جهود السعودية في خدمة الحرمين الشريفين.
السعودية، #هي_لنا_دار.. وديار كل المسلمين.#وزارة_الحج_والعمرة pic.twitter.com/L3zGBA4uQ2
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) September 22, 2021
في سياق متصل، شاركت وزارة البيئة والمياه والزراعة بفيديو أكدت خلاله أن المملكة هي لنا دار وإرث ويجب الحفاظ عليها، مضيفة: “كل عام ومملكتنا الحبيبة في عز وازدهار”.
#هي_لنا_دار
هي لنا إرث
فلنحافظ عليها..
كل عام ومملكتنا الحبيبة في عز وازدهار 🇸🇦
— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) September 23, 2021
وبالنسبة إلى وزارة الموارد البشرية فنشرت فيديو بعنوان هي لنا دار ونعمرها بأيدينا.
#هي_لنا_دار ونعمرها بأيادينا#تسلم_يدك pic.twitter.com/jPiPEjg0Tg
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) September 22, 2021
الاحتفاء بيوم الوطن:
يذكر أن المملكة العربية السعودية تحتفل في هذا الوقت من كل عام، بذكرى اليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام.
وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبدالعزيز- رحمه الله- برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351هـ الموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.