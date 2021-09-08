أنتج العديد من الجهات الحكومة مقاطع فيديو بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة، والذي يأتي ليشهد على إنجاز ونجاحات المملكة في كافة القطاعات تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

الجهات الحكومة تشارك في اليوم الوطني:

وقدمت وزارة الداخلية مقطع فيديو باسم “سلامٌ يا دار الآمنين”، استعرضت فيه جهودها ونجاحاتها الكبيرة وجهود أبطالها في حماية الوطن والمواطنين والمقيمين.

وكذلك وزارة الدفاع التي نشرت فيديو من إنتاجها بمناسبة اليوم الوطني بعنوان “نهجنا راسخ، ونفديه بأعمارنا.. ثبّته عبدالعزيز، قبل مانبني بالعزّ عمراننا”.

وتحت عنوان شكرًا بلادي، شاركت وزارة النقل بمقطع فيديو يستعرض جهودها في القطاع والخدمات اللوجستية.

وكذلك رئاسة أمن الدولة التي نشرت فيديو من إنتاجها بعنوان “أمن وأمان، في كل مكان”.

أما وزارة التعليم فشاركت بفيديو بعنوان “كل عام هي لنا دار علم وفخر، كما أطلقت مسابقة تحدٍّ لمدة 5 أيام بهدف تعزيز ثقافة الطلاب بتاريخ المملكة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني.

كذلك شددت وزارة الحج والعمرة على أن السعودية هي لنا دار وديار كل المسلمين، وذلك عبر مقطع فيديو من إنتاجها يؤكد جهود السعودية في خدمة الحرمين الشريفين.

في سياق متصل، شاركت وزارة البيئة والمياه والزراعة بفيديو أكدت خلاله أن المملكة هي لنا دار وإرث ويجب الحفاظ عليها، مضيفة: “كل عام ومملكتنا الحبيبة في عز وازدهار”.

#هي_لنا_دار

هي لنا إرث

فلنحافظ عليها.. كل عام ومملكتنا الحبيبة في عز وازدهار 🇸🇦 #اليوم_الوطني_السعودي pic.twitter.com/6FGje1PImU — وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) September 23, 2021

وبالنسبة إلى وزارة الموارد البشرية فنشرت فيديو بعنوان هي لنا دار ونعمرها بأيدينا.

الاحتفاء بيوم الوطن:

يذكر أن المملكة العربية السعودية تحتفل في هذا الوقت من كل عام، بذكرى اليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام.

وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبدالعزيز- رحمه الله- برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351هـ الموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.