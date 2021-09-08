8 مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

المواطن - مروة نبيل

تُستكمل منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا بـ8 مواجهات قوية، أبرزها مباراتي ليفربول وميلان، وإنترناسيونالي ضد ريال مدريد.

موعد مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم عند الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت السعودية، بمواجهتي شيريف تيراسبول ضد شاختار دونيتسك، والفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكتاش ونظيره بوروسيا دورتموند.

وتُقام 6 مواجهات في دوري أبطال أوروبا عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، حيث سبورتنج لشبونة وأبطال أمستردام، ليفربول وميلان، مانشستر سيتي ولايبزيج، كلوب بروج وباريس سان جيرمان، إنترناسيونالي وريال مدريد، وأتلتيكو مدريد مع بورتو.

نتائج مواجهات دوري أبطال أوروبا

وانطلقت منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا، مساء أمس الثلاثاء، وانتهت 4 منها بتحقيق الفوز، وخيم التعادل على نتيجة 4 مواجهات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط (اضغط هنا).

وتُعد هزيمة برشلونة ضد بايرن ميونيخ على ملعب “كامب نو”، بثلاثة أهداف دون رد هي الأبرز في مواجهات البطولة القارية، ما أثار غضب الجماهير، ودفع رئيس النادي لعقد اجتماع عاجل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط (اضغط هنا).

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