8 نصائح غذائية مهمة لمن تجاوز الـ 50 عامًا

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التغذية الجيدة هي مفتاح تعزيز كل من الصحة العقلية والجسدية، حيث لها دور كبير في بناء مناعة قوية تقي من الأمراض، وعلاوة على ذلك، فهي تبقيك نشيطًا وحيويًا.

نصائح غذائية مهمة لمن تجاوز الـ 50 عامًا

وبحسب وكالة سبوتنيك، قدمت خبيرة التغذية، الدكتورة ديفيا مالك، عددًا من النصائح الغذائية بالغة الأهمية لمن تجاوز سن الـ 50 عامًا، وذلك في حديثها لموقع only my health.

1- تغيير النظام الغذائي

وتقول إنه مع تقدم العمر، يحتاج المرء إلى تغيير نظامه الغذائي، فقد تحتاج الأطعمة والسوائل التي تشكل نظامًا غذائيًا صحيًا إلى أن تكون مختلفة قليلًا عن تلك التي كنت تتبعها في سن مبكرة، خاصة عندما تكون في الخمسينيات من العمر.

2- تقليل الأطعمة الحارة

وتوصي بتقليل كمية الأطعمة الحارة والدهنية التي تحتوي على دهون مشبعة.

3- إضافة الفواكه والخضار والشاي الأخضر

وتساعد إضافة الفواكه الطازجة والخضار الورقية والأسماك والمكسرات مع أحماض أوميغا 3 الدهنية في تقليل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، كما يساعد تناول الشاي الأخضر الغني بمضادات الأكسدة أيضًا على إثراء الذاكرة والتوازن العقلي أثناء تقدمك في العمر.

4- الوجبات الصحية وتعزيز الطاقة

يساعد تناول وجبات صحية على تعزيز طاقتك وكذلك تحسين مظهرك وتحسين مزاجك ما يجعلك أكثر سعادة.

5- إضافة الكالسيوم

يساعد تناول الكالسيوم الكافي في الحفاظ على صحة العظام والوقاية من هشاشة العظام وكسور العظام مع تقدمك في العمر، ومن مصادر ذلك العنصر المهم: الحليب والجبن والبروكلي واللوز والفستق.

6- تناول البروتين من مصادر متعددة

يمكن أن يساعد الحصول على بروتين عالي الجودة في تحسين مزاجك وتقليل مستوى التوتر والعصبية والاكتئاب ويساعدك على التركيز بشكل أكبر على حياتك، ومع ذلك، فإن استهلاك كمية كبيرة من البروتين من منتجات اللحوم المصنعة يمكن أن يؤدي إلى خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والأمراض الصحية الأخرى، وعوضًا عنها، اختر الأسماك والفاصوليا والبيض والمكسرات والبذور في نظامك الغذائي.

7- الألياف

يمكن أن يساعد الحصول على كمية جيدة من الألياف في نظامك الغذائي المعتاد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري، كما يساعدك على إنقاص الوزن وإشراق بشرتك، علمًا بأن قوة الهضم تنخفض مع التقدم في العمر، وبالتالي فإن إضافة الألياف في النظام الغذائي يساعد على تعزيزها.

ويمكن إضافة المزيد من السلطات والفواكه الليفية والشوفان والبراعم لزيادة الألياف في النظام الغذائي.

8- تناول الطعام عندما تكون معدتك فارغة

تحرق سعرات حرارية أقل عندما تكون في الخمسينيات من العمر مما كنت تحرقه في سن أصغر، ومن ثم، احرص على الحفاظ على التمثيل الغذائي الخاص بك نشطًا ومتوازنًا طوال اليوم عن طريق تناول الطعام بشكل منتظم دون تأجيل موعد الوجبات.

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