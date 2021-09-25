حددت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، غداً، موعداً لبدء التقديم في 851 وظيفة أكاديمية وتعليمية بدرجة (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، مدرس) طرحتها الجامعة للعام الجامعي الحالي 1443هـ ، وذلك عن طريق موقع الجامعة الالكتروني هنا.

شروط القبول:

واشترطت الجامعة للقبول الذي يستمر أسبوعين، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصلاً على الدرجة العلمية المحددة للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم على أن يرفق اثبات المعادلة من وزارة التعليم وارفاقها في نظام التوظيف، وامتداد التخصص في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في ذات التخصص المراد التقديم عليه وارفاقها في نظام التوظيف، وأن يكون المتقدم حاصلاً على تقدير جيد جداً فما فوق في درجة البكالوريوس وارفاقها في نظام التوظيف، وأن تكون جميع مؤهلات المتقدم ( بكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) بنظام الانتظام وارفاقها في نظام التوظيف، وأن يجتاز الاختبار العلمي الذي يجريه القسم المختص للترشح للمقابلة الشخصية، وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها الكلية المختصة.