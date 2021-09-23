تزداد فرحتي وفرحة أسرتي وأبناء المملكة العربية السعودية للاستعداد بالاحتفال باليوم الوطني 91 تحت شعار “هي لنا دار”، حيث ساد الفرح والسرور بين أبناء الوطن في داخل المملكة وخارجها؛ افتخارًا بوطنهم الغالي والعزيز، مؤكدين انتماءهم لهذا البلد الطاهر، متبادلين أفضل وأحلى الكلمات والعبارات المعبرة عن الحب والود والتآخي، ومشاعر الانتماء لهذا الوطن الغالي على قلوبنا وقلوب جميع المسلمين.

وفي الختام أتمنى من الله- عز وجل- أن يحفظ بلدنا الغالي، وشعبنا الطيب الخلوق، وأن يديم لنا قيادتنا الحكيمة في ظل مليكنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، وأن ينصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا.