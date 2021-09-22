أكد نادي Liverpool الإنجليزي، اليوم الأربعاء، أنه يواصل خطط توسعة مدرج أنفيلد رود في ملعبه أنفيلد، على أن يُقيم احتفالًا رسميًا الأسبوع المقبل.

تطوير ملعب أنفيلد

ومن المقرر أن تشهد إعادة تطوير المدرج إضافة 7 آلاف مقعد إضافي إلى ملعب أنفيلد، ليرفع سعته الإجمالية إلى أكثر من 61 ألف متفرج ويجعله ثالث أكبر ملعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد “أولد ترافورد” ملعب مانشستر يونايتد واستاد توتنهام هوتسبير.

وحصل نادي Liverpool في يونيو الماضي على إذن مجلس مدينة ليفربول، من أجل المضي قدمًا في خططه، كما حصل على الضوء الأخضر لتنظيم ما يصل إلى ست حفلات ومناسبات كبرى في الاستاد خلال خمسة مواسم.

Liverpool يؤكد تنفيذ خططه بنجاح

وقال مدير نادي Liverpool آندي هيوز: “لقد كنا واضحين منذ البداية… أننا بحاجة إلى تعاون السكان المحليين… لننفذ بنجاح الخطط الخاصة بالمجمع، ولضمان أن المشروع قابل للتطبيق من الناحية المالية”.

وتابع خلال تصريحاته لموقع نادي Liverpool الإلكتروني الرسمي: “كنا بحاجة إلى يقين بشأن تقدم هذا المشروع، ونحن الآن في وضع يسمح لنا بالمضي قدمًا. لقد بدأنا هذه الرحلة في عام 2014 ونشعر بالامتنان للجميع على مساهماتهم”.

ويتوقع أن تخلق توسعة مدرج أنفيلد رود حوالي 400 وظيفة جديدة في أيام المباريات، ومن المرجح أن تنتهي أعمال توسعة المدرج قبل بداية موسم 2023/ 2024.