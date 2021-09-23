تشهد المملكة العربية السعودية تطورًا كبيرًا في مختلف جوانب الحياة، وأصبحت أكثر حداثة من أي وقت مضى.

ويأتي قطاع الإسكان كأبرز الشواهد على هذا التطور، ومع حلول ذكرى اليوم الوطني الـ91 نجد أن المملكة حققت نجاحًا كبيرًا وغير مسبوق في هذا المجال الذي غير شكل ونمط الحياة.

وتطور مفهوم السكن في السعودية من جيل إلى جيل، ومع النهضة الكبرى في السنوات الأخيرة، أصبح السكن أكثر من مجرد مأوى، وهذا ما تقوم عليه NHC الوطنية للإسكان منذ انطلاقها قبل نحو خمس سنوات من تغيير لمفهوم السكن بما يتناسب مع احتياجات وطموحات المواطن السعودي.

ويأتي اليوم الوطني السعودي 91 ليذكر برحلة السكن في المملكة وتطورها على مر العقود، حيث شهدت هذه الرحلة تغيرات كبيرة عبر عدة أجيال، وكان السكن الملائم والمناسب جزءًا من اهتمام القيادة الرشيدة التي دعمت قطاع الإسكان في المملكة وحثت على إراحة المواطن وتوفير بيئة تتميز بالجودة له لكي يحيا بها.

وتستهدف رؤية 2030 رفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم الخاصة إلى 70%، وهنا يظهر جليًا دور NHC الوطنية للإسكان في تحقيق هذه الرؤية التي غيرت وجه المملكة، حيث تمكنت من ضخ آلاف الوحدات السكنية وحققت زيادة كبيرة في المعروض العقاري في الملكة، ونجحت الشركة في تحقيق ازدهار كبير وأمان سكني للسعوديين.

استطاعت الشركة أن تكون بحق “مسكنك وأكثر” بالنسبة إلى المواطن السعودي، حيث حققت جودة الحياة وعصريتها ووفرت سكن آمن وحديث.

فالمنزل المناسب والعصري حاليًا لا بد أن يكون ضمن مجتمع عمراني يوفر رفاهية وراحة لساكنيه، وهو ما تعمل عليه الشركة وتسعى لنشره عبر مختلف مناطق المملكة.

وقدمت NHC الوطنية للإسكان إلى المملكة مفهوم الضواحي الضخمة التي تكون مجتمعًا كبيرًا يحقق احتياجاته ويحيا الهدوء جنبًا إلى جنب، فقدمت ضاحية الجوان شمال مدينة الرياض وضاحية خيالا بمدينة جدة.

وإنجازات الشركة ومشاريعها الحالية تحت الإنشاء والتنفيذ على المستوى الوطني ضخمة حيث يجري العمل على مسارين، ففي مسار المشاريع تحت الإنشاء عملت الشركة على تقديم أكثر من 107 مشاريع توفر أكثر من 113 وحدة سكنية بالشراكة مع أكثر من 70 مطورًا عقاريًا مؤهلًا وبلغت قيمتها أكثر من 70 مليار ريال، وفي مسار تطوير الأراضي وصلت الشركة إلى أكثر من 180 مخططًا سكنيًا على مساحة تصل إلى أكثر من 300 مليون متر مربع وبقيمة تجاوزت 9 مليارات ريال، وهذا العدد الضخم من المشاريع انعكس على حجم الشركة و الدور الرئيسي لها في قيادة قطاع الإسكان بالمملكة.

عملت الشركة في هذا العام على إطلاق مشروعين حيويين في الرياض أطلقت مشروع رواء بضاحية الجوان في مدينة الرياض والذي يأتي على مساحة تتجاوز 780 ألف متر مربع ويوفر أكثر من 1000 وحدة سكنية، ومشروع ميلاء بضاحية خيالا في محافظة جدة بمساحة تتجاوز 400 ألف متر مربع موفرًا 818 وحدة سكنية متنوعة تلبي كافة احتياجات الأسرة السعودية.

ومكنت مشاريع NHC الوطنية للإسكان كافة أطراف عملية التطوير العقاري من إيجاد الفرص للنمو والازدهار، فالشركة تقود القطاع مع شركاء متعددين يضيفون قيمة كبيرة للاقتصاد الوطني السعودي.

إن ذكرى اليوم الوطني السعودي تعود بفخر واعتزاز على السعوديين، وتجعل NHC الوطنية للإسكان أكثر تصميمًا وعزمًا على تحقيق رؤية القيادة لجعل جودة الحياة لهم هدفًا أساسيًا يمكنهم من العيش براحة في ظل الأمان والاستقرار المتحقق في المملكة.