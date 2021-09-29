طُرح فيلم No Time To Die في دور العرض السينمائية حول العالم، وذلك بعد أن تم تأجيله لمدة عام ونصف بسبب جائحة كوفيد-19، وقبل ذلك، واجه الفيلم تأخيرات وراء الكواليس بعد أن غادر كاتب السيناريو، داني بويل في 2018.

وأخرج فيلم No Time To Die كاري جوجي فوكوناغا، وشارك في كتابة السيناريو كل من نيل بورفيس، وروبرت وايد، وفيبي والر بريدج، وسكوت زد بيرنز، ورغم كل هذا المجهود في السيناريو والإخراج، والمشاكل التي واجهت الإنتاج، والإشاعات التي أحاطت بالفيلم، فإن الفيلم الخامس والأخير للممثل دانييل كريغ في سلسلة جيمس بوند، جاء محبطًا ومخيبًا للآمال بشكل كبير.

وتميز الفيلم الخامس والعشرون من سلسلة أفلام الأكشن والجاسوسية، بحركات متسلسلة جيدة من مشاهد الأكشن، لكن الحبكة نفسها لم ترق لأن تكون جزءًا من أجزاء أفلام الجاسوس البريطاني 007.

بداية الفيلم

ويظهر في البداية، جيمس بوند (كريج) وهو متقاعد في جامايكا مع مادلين سوان (ليا سيدو) بعد خمس سنوات من تركه لمنصب 007، ومع ذلك، فإن حياته القديمة تدعوه للعودة بعد أن ظهر عميل وكالة المخابرات المركزية فيليكس ليتر (جيفري رايت) ليطلب مساعدته في إنقاذ العالم الروسي المختطف فالدو أوبروشيف (ديفيد دينسيك).

ويتعين على بوند أن يتكيف مع التغيرات التي حدثت في غيابه، بما في ذلك العميلة الجديدة، نومي (لاشانا لينش)، التي أخذت مكانه، وخلال ذلك يواجه بوند أعداءً قدامي وجددًا مع عدو آخر غامض وماهر وذكي وهو سافين (رامي مالك).

ويسلط الفيلم الضوء على كل القصص المفتوحة من الأفلام السابقة، ويشيد بأولئك الذين أثروا في حياة بوند على طول الطريق، كما يوازن بين حياتي 007 العملية والشخصية، وهو أمر غير معتاد في سلسلة أفلام بوند.

رامي مالك في No Time To Die

ويتناول فيلم No Time To Die مخاطر تطوير الوكالات السرية للأسلحة تحت ستار حماية السكان، لكن لم يضف مالك الكثير للدور، باستثناء اللكنة المزيفة والندوب على الوجه، كما أن خططه في الفيلم مشوشة ولا يتم التركيز عليها بشكل كاف كما يجب، وبالتالي لا يشعر المشاهد بالتهديد كما ينبغي.

No Time to Die imdb

وفي المجمل نال الفيلم تقييمًا متوسطًا على مواقع مراجعات الأفلام 3/5 على screenrantk، و 8/10 على IMDB و 87% على Rotten Tomato.

ظهور خاص لأفراد من العائلة الملكية البريطانية

ويُذكر أنه أُقيم حفلٌ ضخم، أمس، بقاعة ألبرت الملكية في لندن، من أجل حضور العرض الأول للفيلم الـ25 في سلسلة أفلام جيمس بوند، بحضور طاقم العمل، وظهور خاص لأفراد من العائلة الملكية البريطانية، وخطف الدوقة كيت ميدلتون، زوجة الأمير ويليام، الأنظار بحضورها المميز في فستان ذهبي أنيق وفخم.