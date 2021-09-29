شاركت دار Ramzen المملوكة لرجل الأعمال والمصمم السعودي عبد الرحمن الرميزان التي أطلقها من ميلانو في شهر يوليو الماضي، في أسبوع ميلانو للموضة.

ويُعرّف عبد الرحمن الرميزان علامته من الأزياء النسائيّة والرجاليّة في صفحتها الخاصة على موقع إنستغرام بالعبارات التالية: “إنها علامة موضة فاخرة تجمع بين التصميم المبتكر، روح الحنين، والمهارة الحرفيّة العالية”.

متعة الحياة:

وقد ورد في الملاحظات المرفقة بصور عرضه الأخير أن مجموعة “متعة الحياة” أو Joy of Life تحتفل بعودة العالم إلى الحياة بأسلوب يجمع بين الحماس والجرأة. وهي تتميّز بتصاميمها العصريّة المستوحاة من تجربة الدار في الخروج عن الموضة واحتضانها مرة أخرى، بحسب العربية.

ولوحة الألوان الخاصة بالمجموعة تتضمّن الأرجواني الغني، والأصفر المشمس، والأحمر المنقوش بالإضافة إلى الأبيض والأسود. وهي تترافق مع نمط الأزهار المتراقصة المنفّذة يدوياً التي تنقلنا من فترة العزل المنزلي الذي فرضه الوباء إلى حديقة سحريّة حيث تنتظرنا الذكريات السعيدة.

صيف 2022:

تُشكّل مجموعة أزياء ربيع وصيف 2022 أول مشاركة لعلامة Ramzen في أسبوع ميلانو للموضة، ويتزامن عرضها مع افتتاح صالة عرض خاصة بالعلامة في ميلانو. وتُشكّل هذه الخطوات أساساً لتراث من الجمال، والترف، والبهجة.

وتُعتبر Ramzen أول دار أوروبيّة يديرها مصمم سعودي ولها مقرّات في الرياض وباريس. أما مصممها عبد الرحمن الرميزان فولد في المملكة العربيّة السعوديّة ونشأ في ميلانو قبل أن ينتقل لمواصلة تعليمه في الولايات المتحدة ثم يعمل في مجال تنسيق حفلات الزفاف. وهو قرر مؤخراً إطلاق عالماً خاصاً في مجال الموضة يختصر نمطاً فنّياً عالمياً راقياً ومميّزاً، وسعى لتحويله إلى أسلوب حياة يوفّق بين الحنين إلى الماضي والنظرة إلى المستقبل.