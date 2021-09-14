RotanaLive مولود جديد تطلقه روتانا على مواقع التواصل والهندي يحدد استراتيجيته

المواطن - الرياض

تواصل شركة روتانا للصوتيات والمرئيات خططها الاستراتيجية الإنتاجية والتسويقية الفعالة في مواكبة كل المستجدات والمتغيرات المتعلقة واللازمة بسوق صناعة الموسيقى والترفيه التي ترسخ من مكانتها كهرم شركات الإنتاج والتوزيع الموسيقي في السوق المحلي والعربي والعالمي، ويميز نجومها من أهل الفن، ويثري الجمهور بكل ما هو مميز وجديد يواكب الحدث ويرصد اللحظة.

تدشين RotanaLive

وتأكيدًا على هذا أطلقت روتانا للصوتيات والمرئيات على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستغرام، سناب شات وغيره) مولودًا جديدًا هو حساب [email protected] الذي سيكون متخصصًا بتغطية ونقل جميع أنشطة وحفلات روتانا حصريًا، كما سيقوم برصد أخبار وفعاليات جميع المناسبات والفعاليات التي تتولى روتانا تنظيمها ونجومها.

فصل حسابات روتانا

ويأتي تأسيس حساب [email protected] تبعًا لقرار من الأستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات مضمونه، فصل نشاطات الحفلات في الشركة عن الحساب الآخر [email protected] والذي يتولى رصد جميع أخبار الشركة الرسمية من إصدارات مطربي الشركة وتفاصيلها والتعاقدات التي تتم.

بذلك يكون حساب [email protected] هو صفحة مستقلة في نشر المحتوى الخاص بكل نشاطات الحفلات ونقل أخبارها وكل الأحداث المرافقة لمواسم السعودية، بعيدًا عن الإصدارات الفنية التي ستقدم فقط من خلال حسابات [email protected]

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