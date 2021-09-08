Shahid تعتذر بسبب مباراة المنتخب السعودي

المواطن - مروة نبيل

أصدرت منصة Shahid “شاهد” بيانًا رسميًّا، مساء الثلاثاء، توضح من خلاله سبب تأخير تفعيل الاشتراكات، وذلك بسبب أحداث مباراة المنتخب السعودي وعمان.

Shahid تعتذر:

وجاء بيان Shahid كالتالي: “جمهورنا الكروي وعشاق الرياضة.. ندرك تمامًا مقدار الحماس الذي سبق مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره العماني خاصة قُبيل تفعيل البعض لاشتراكاتهم في قنوات SSC وباقات الرياضة على كل من جهاز استقبال GOBX أو شاهد VIP”.

وأضاف: “ونأسف للتوتر بسبب بعض حالات التأخير في تفعيل الاشتراكات، علمًا أننا تمكنا من تجاوز ذلك قبل بدء مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره العماني دون حدوث أي تأخير فعلي”.

واختتمت Shahid بيانها عبر الحساب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “نلفت عنايتكم مجددًا إلى أن تفعيل الاشتراك في قنوات SSC على أجهز استقبال GOBX يتطلب فترة زمنية تصل إلى 24 ساعة من لحظة الاشتراك”.

وكانت الجماهير قد أبدت استياءها قبل انطلاق مواجهة عمان، لتشفير مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022، بعدما تم الإعلان عن إذاعتها على قناة SSC المشفرة فقط، ما أثار غضب الإعلاميين الذين طالبوا بتدخل المسؤولين.

الشهري مباراة المنتخب السعودي وعمان:

وأُقيمت مباراة المنتخب السعودي وعمان على ملعب مجمع السلطان قابوس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022، ونجح الأخضر في تحقيق فوز هام بهدف دون رد سجله صالح الشهري عند الدقيقة 42.

وبعد مباراة المنتخب السعودي وعمان، رفع الأخضر رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز الثاني في مجموعته ضمن تصفيات كأس العالم 2022، خلف منتخب أستراليا الأول لكرة القدم متصدر الترتيب.

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