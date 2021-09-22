أعلنت شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) عن آخر التطورات المتعلقة بالطرح العام الأولي لشركتها التابعة، الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات (STC حلول).

انتهاء اكتتاب المؤسسات والأفراد:

وقالت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الأربعاء، إنه إشارة إلى إعلان الاتصالات السعودية- STC – بتاريخ 19-11-1442 هـ (الموافق 29-06-2021م)، تعلن الشركة عن انتهاء اكتتاب المؤسسات والأفراد في الطرح العام الأولي لــ20% من أسهم شركتها التابعة اس تي سي حلول.

3,624 مليون ريال متحصلات:

ولفتت إلى أنه بلغ اجمالي المتحصلات من طرح STC حلول بلغ 3,624 مليون ريال وذلك قبل خصم كافة الأتعاب والمصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح. علماً بأن تواريخ تخصيص أسهم الطرح ورد فائض أموال الاكتتاب ستكون بناءً على ما تم الإعلان عنه في نشرة الإصدار.

وتابعت أن الأثر المالي لهذه المتحصلات سيظهر في قائمة المركز المالي للشركة لفترة الربع الثالث من عام 2021م ولن يكون لها أثر على قائمة الربح أو الخسارة.