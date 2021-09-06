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WhatsApp يتيح نقل الدردشات من أندرويد لـ iOS
من خلال تقنية ثورة جديدة 

WhatsApp يتيح نقل الدردشات من أندرويد لـ iOS

2021/09/06
الساعة 3:32 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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WhatsApp يتيح نقل الدردشات من أندرويد لـ iOS
المواطن- متابعة

قالت منصة WhatsApp إنها تعمل على طرح تقنية ثورية لنقل الدردشات من نظام تشغيل iOS على هواتف آيفون إلى نظام تشغيل أندرويد.

وبحسب موقع Times news now، فإن التطبيق عقد اتفاقية مع الشركات المصنعة للهواتف الذكية، لتوفير تقنية جديدة من نوعها أُطلق عليها اسم مفتاح النقل.

WhatsApp يتيح نقل الدردشات من أندرويد لـ iOS

سامسونغ تدخل على الخط

ويأتي هذا بعد يوم واحد من إعلان شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن تضمين تقنية جديدة في هواتفها تمكن من نقل الدردشات من حسابات مستخدمي تطبيق واتساب على هواتف آيفون إلى هواتف سامسونغ المختلفة.

وسيكون لزامًا على مستخدمي WhatsApp استخدام خدمات التخزين السحابي سواء في هواتف آيفون المعروفة باسم آي كلاود أو في مختلف خدمات التخزين السحابي على أندرويد لنقل دردشاتهم بسهولة.

WhatsApp يتيح نقل الدردشات من أندرويد لـ iOS - المواطن

تحديث نسخة WhatsApp 

وقالت إدارة WhatsApp: سيمكن من خلال تلك التقنية الجديدة نقل كافة معلومات حسابك على واتساب بدءًا من صورة ملف التعريف إلى الدردشات الشخصية والجماعية، وسجل الدردشة، والوسائط والإعدادات، ولكن ستحتاج الأجهزة التي ستخضع لعملية النقل الجديدة، إلى تحميل أحدث إصدارات التطبيق قبل بدء عملية النقل.

WhatsApp يتيح نقل الدردشات من أندرويد لـ iOS - المواطن


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