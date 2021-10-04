اختار ‏البرلمان الإثيوبي آبي أحمد رئيساً للوزراء لولاية جديدة مدتها 5 سنوات.

وأدى آبي أحمد، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية أمام البرلمان الإثيوبي الذي صادق على تعيينه رئيساً للوزراء لمدة 5 سنوات، بعد فوز حزبه بالانتخابات التي أجريت في يونيو/حزيران الماضي.

وكان آبي أحمد ، الذي أعيد انتخابه رئيسًا لوزراء إثيوبيا، تولى المنصب بموافقة البرلمان في 2 أبريل/ نيسان 2018 ، خلفاً لرئيس الوزراء السابق هايلماريام دسالين ، الذي تقدم باستقالته في منتصف فبراير 2018 ، عقب احتجاجات شهدتها البلاد.

وانطلقت أعمال مجلس النواب الإثيوبي (الغرفة الأولى للبرلمان) بكلمة من رئيسة البلاد سهلي ورق زودي وبحضور آبي أحمد، بمشاركة 425 عضواً جديداً، بعد تأديتهم القسم أمام رئيسة المحكمة العليا مازا أشنافي.

وتم خلال جلسة البرلمان، اليوم، اختيار رئيس البرلمان ونائبه، بجانب المصادقة على اختيار رئيس الوزراء من الحزب الفائز، (حزب الازدهار الذي يتزعمه آبي أحمد)، حيث يتم منح الثقة للحكومة الجديدة التي يقدمها رئيس الوزراء المنتخب.