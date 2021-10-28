أعلنت شركة عناية للتأمين التعاوني عن آخر التطورات لتوقيع اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة أمانة السعودية للتأمين التعاوني.

صفقة الاندماج:

وقالت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الخميس، إنه يأتي ذلك إلحاقاً لإعلانها المنشور على موقع تداول بتاريخ 20/09/1442هـ الموافق 02/05/2021م والمتعلق بإبرام شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني لاتفاقية اندماج ملزمة مع شركة أمانة للتأمين التعاوني، وبالإشارة إلى قسم الشروط المسبقة لإتمام صفقة الاندماج، وحيث نصت الاتفاقية على تحقق الشروط المسبقة لصفقة الاندماج خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية.

ملحق تعديلي:

وأكدت عناية للتأمين التعاوني توقيع ملحق تعديلي للاتفاقية تم الاتفاق بموجبه مع شركة أمانة على تعديل تاريخ الإنهاء الذي يتم خلاله استيفاء الشروط المسبقة بحيث يصبح 12 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاقية بدلاً من ستة أشهر، وعليه تصبح مدة تحقق الشروط المسبقة بعد التعديل 12 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاقية.