استعرض تطبيق توكلنا، طريقة وإجراءات وآلية قيام المستخدمين بإصدار تصريح عمرة عبر الخدمات الإلكترونية التي يوفرها التطبيق.

آلية استصدار تصريح عمرة:

وشارك توكلنا، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إنفوجراف بين من خلاله آلية استصدار تصاريح العمرة من خلاله وطريقة حصول المستفيدين من الخدمات الإلكترونية على تصريح عمرة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

– توجه إلى الخدمات.

– اختر إصدار التصاريح من خدمات الحج والعمرة.

– حدد نوع التصريح.

– اكتب اسمك أو اسم التابع أو المكفول أو المرافق.

– قم بتحديد التاريخ والوقت.

– اختر نفطة التجمع ومدينة القدوم.

– اضغط بالموافقة على الإقرار.

– بإمكانك استعراض تصريح العمرة.

بالتعاون مع الحج والعمرة:

وأوضح تطبيق توكلنا، أن هذه خدمة استخراج تصريح العمرة بكل يسر وسهولة من خلال التطبيق تأتي بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة.