وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، رسالة إلى جماهير النصر والهلال قبل وقت قليل على انطلاق ديربي القارة المرتقب.

آل الشيخ يتمنى حصد فريق سعودي للقب:

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورتين لرئيسي النصر والهلال، مسلي آل معمر وفهد بن نافل، متمنيًا تتويج فريق سعودي بلقب دوري أبطال آسيا 2021.

وعلق آل الشيخ قائلًا: “بغض النظر عن الفايز.. كلكم عملتوا وكلكم اجتهدتوا وكلكم تستاهلوا.. المهم الكأس يكون سعودي.. ونحتفل أكبر احتفال في البوليفارد بالكأس إن شاء الله في موسم الرياض”.

وتابع رئيس الهيئة العامة للترفيه في تغريدة أخرى، قائلًا: “اليوم نجوم الهلال والنصر يتنافسون وقريب بنشوفهم بفريق واحد ضد PSG في موسم الرياض والمهم الكأس سعودي يا رب”.

مباراة النصر والهلال اليوم:

وينطلق ديربي القارة بين النصر والهلال، بعد قليل،، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2021، وذلك في أولى مواجهتهما الخارجية آسيويًّا، والتي تشهد حضورًا جماهيريًّا كبيرًا.

ويدخل النصر والهلال مباراة اليوم، بحثًا عن الظهور بشكل مميز وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، حيث يطمح الزعيم في تعزيز رقمه، فيما يأمل العالمي في حصد اللقب الأول، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).