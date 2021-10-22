أكد طلال آل الشيخ، المدير التنفيذي لنادي الشباب، أن إدارة النادي راضية على عمل المدرب البرازيلي شاموسكا مدرب الفريق الكروي الأول، وذلك قبل مواجهة نادي الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين.

طلال آل الشيخ – المدير التنفيذي لنادي الشباب :

راضون على ما يقدمه المدرب "شاموسكا" والنتائج هي الفيصل في الحكم على مستواه .

سوالف رياضية … pic.twitter.com/sroh28a9sC — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) October 22, 2021

إدارة الشباب راضية:

وتحدث آل الشيخ قائلًا لـ برنامج “سوالف رياضية” قبل المباراة: “طبيعي لن تجد جماهير النادي راضية بشكل كبير على مدرب الفريق، لكننا راضون على أداء المدرب البرازيلي ونعلم تمامًا الظروف التي بدأنا فيها الموسم، والنتائج هي الفيصل بالطبع”.

وأضاف آل الشيخ: “أطلب من جماهير الشباب، دعم النادي على ملعب الأمير عبدالله الفيصل لتحقيق نتيجة طيبة”.

الاتحاد لا يعرف طعم الفوز على شاموسكا:

ويملك شاموسكا مدرب الشباب سجلًا مميزًا أمام الاتحاد خلال فترة تدريبه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، حيث تواجها 6 مرات على مدار 3 مواسم، وتمكن عنابي سدير من تحقيق الفوز 4 مرات، وخيم التعادل على نتيجة مواجهتين.

وفاز الفيصلي بقيادة شاموسكا على الاتحاد في أول مباراة جمعت بينهما على ملعب الجوهرة المشعة بنتيجة 2/ 1، قبل أن يتغلب عليه في الدور الثاني بنتيجة 3/ 2 في ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وفي الموسم التالي، فاز الفيصلي ذهابًا بهدفين مقابل هدف، وتعادلا في المباراتين التاليتين بنتيجة 1/ 1، قبل أن يفوز عنابي سدير بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز في الشرائع.