تترقب الجماهير مباراة الاتحاد والأهلي ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نظرًا لقوة المواجهة وأهميتها في ظل مستوى الفريقين هذا الموسم.

ديربي جدة في الجولة السابعة

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد والأهلي عند الساعة 8:20 مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطة عن ضمك المتصدر بعد فوزه على أبها أمس، فيما يقع الأهلي في المركز الـ12 برصيد 5 نقاط.

الاتحاد والأهلي هذا الموسم

وقبل مباراة الاتحاد والأهلي اليوم، خاض العميد 6 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نجح في تحقيق الفوز 4 مرات على حساب الرائد، الفيصلي، أبها والنصر، وخسر أمام الفيحاء، وتعادل إيجابيًا ضد التعاون.

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بمستوى هجومي مميز، حيث نجح في تسجيل 15 هدفًا، كما تألق دفاعيًا بعدما اهتزت شباكه 5 مرات فقط، ويُعد البرازيلي رومارينيو هو هدافه هذا الموسم برصيد 4 أهداف.

على الجانب الآخر، لم يُقدم الراقي المستوى المتوقع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل مباراة الاتحاد والأهلي، حيث إنه فشل في تحقيق أي فوز، وخسر مرة وتعادل في 5 مواجهات.

وتمكن لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل 6 أهداف فقط، فيما اهتزت شباكه 8 مرات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويُعتبر الوافد الجديد إزغان أليوسكي هو هداف الفريق برصيد هدفين.