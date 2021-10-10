كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، صالح إبراهيم الزويد، عن أبرز البروتوكولات المتبعة في وسائل النقل العام والتي بدأ تطبيقها اعتبارًا من اليوم الأحد ضمن جهود المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

البروتوكولات الصحية في النقل العام

وقال الزويد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن أبرز البروتوكولات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة تشمل ما يلي:

ضرورة الحصول على جرعتين من لقاح كورونا.

الالتزام بارتداء الكمامة.

التعقيم والتطهير.

ألا يزيد عدد الركاب عن 50 % من السعة المقعدية في المركبة.

اشتراط التحصين بجرعتين

وكان وزارة الداخلية أكدت في وقت سابق اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة ابتداءً من الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد 4 ربيع الأول 1443هـ الموافق 10 أكتوبر 2021م، وذلك فيما يتعلق بالآتي:

1- دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي أو سياحي.

2- دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

3- دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة.

4- ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

وشدّدت وزارة الداخلية على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة وعدم التهاون في ذلك.

وأوضحت أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.