تفتح الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، يوم غد السبت باب القبول والتسجيل للكادر النسائي في وظائف الجوازات السعودية.

موعد التقديم على وظائف الجوازات

وكانت الإدارة أوضحت في وقت سابق أنّ التقديم سيتاح خلال الفترة من الساعة العاشرة صباحًا من يوم السبت الموافق 10/ 3/ 1443هـ، وحتى يوم الخميس الموافق 15/ 3/ 1443هـ؛ وذلك من خلال من منظومة التوظيف أبشر (هنا).

شروط الوظائف النسائية:

وقد اشترطت الإدارة في العناصر النسائية المرشحة على وظائف الجوازات ما يلي:

– أن تكون المتقدمة على وظائف الجوازات، سعودية الأصل والمنشأ، وتُستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، ومن ولدت داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي أو أم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له، أو ولدت داخل المملكة لأبوين مجهولين.

– أن تكون حسنة السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولم يسبق لها التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا تكون مطرودة من إحدى المعاهد العسكرية.

– يجب أن تكون حاصلة على هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية.

– ألا تكون متزوجةً من غير سعودي.

– ألا يقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفي حال كون الشهادة صادرة من خارج المملكة فيجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

– أن تجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وكافة إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.