سرد جراح تجميل الوجه والأنف والجيوب الأنفية بالمنظار الدكتور يزيد الغنيم، قصة أب فقير أجبرته ابنته على إجراء جراحة تجميل لها، رغم أنه لم يكن يملك تكاليفها.

الاستشاري الغنيم يروي قصة الأب الفقير الذي أجبرته ابنته على إجراء جراحة تجميل لها ولا يمتلك تكاليفها.. ويؤكد: أسعارنا تناسب الطبقة فوق المتوسطة#بالمختصر @yalghonaim1#MBC1

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وأكد الغنيم، خلال حواره إلى برنامج بالمختصر المذاع على قناة mbc، أنه استقبل أحد الأشخاص طلب التحدث معه خارج عيادته، ليخبره أن ابنته تطلب منه إجراء عملية تجميل، وهو بالكاد يستطيع جمع 10% فقط من تكلفتها.

ولفت إلى أن هناك تفاوتًا كبيرًا في تكاليف عمليات التجميل بالمملكة، موضحًا أن سبب ذلك تفاوت مستوى الأطباء والخدمات المقدمة للمراجعين، وهذا أمر طبيعي، وهي أسعار متوافقة مع الطبقة المستهدفة، والتأمين في منأى عن تلك العمليات، ومن المستحيل أن يتكفل بها.